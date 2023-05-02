МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Альфа-банк для защиты клиентов от телефонных мошенников запустил обратную верификацию своих сотрудников с помощью уникального одноразового кода в мобильном приложении, сообщила пресс-служба кредитной организации. ВТБ предупредил россиян о новых мошеннических схемах

"Теперь клиенты могут быть абсолютно уверены, что им звонит сотрудник Альфа-банка, а не мошенник. Если клиенту позвонит сотрудник Альфа-банка, он сможет убедиться в том, что это не мошенник, сгенерировав в приложении Альфа-банка уникальный одноразовый код", — говорится в сообщении.

Ссылка на страницу для генерации кода приходит в пуш-уведомлении и высвечивается на главном экране мобильного приложения. После этого клиент может попросить сотрудника назвать код – и таким образом верифицировать его, пояснили в банке.

Функция будет доступна на двух последних версиях приложений iOS, рекомендованных банком, а также в приложении на Андроид версии 11.60 и выше. "Верификация сотрудника доступна именно в мобильном приложении. Сотрудник не будет отправлять СМС и просить клиента назвать код", — добавили в пресс-службе.

На первом этапе клиенты смогут верифицировать сотрудников службы безопасности Альфа-банка, позже у клиентов появится возможность идентифицировать любого сотрудника банка, указывается в сообщении.