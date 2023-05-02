ЛУГАНСК, 2 мая — ПРАЙМ. Промсвязьбанк открыл в Луганской и Донецкой Народных Республиках более 65 тысяч счетов для предпринимателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Асад назвал ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области территорией России

Ранее пресс-служба Промсвязьбанка сообщила, что банк открыл в ЛНР и ДНР 380 отделений.

"ПСБ, первый российский системно значимый банк, запустивший комплексное банковское обслуживание в новых российских регионах, открыл уже более 25 тысяч расчетных счетов юридическим лицам и предпринимателям, зарегистрированным в Луганской Народной Республике и более 40 тысяч расчетных счетов в Донецкой Народной Республике", — сообщили в пресс-службе банка.

По данным пресс-службы, среди клиентов в ЛНР и ДНР, которые уже работают с ПСБ, компании, занятые в таких сферах деятельности как оптовая и розничная торговля, производственные компании, предприятия сферы услуг, а также транспортной, медицинской, образовательной и других отраслей.