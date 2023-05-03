МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Широко ожидается, что позднее в среду Федеральная резервная система США повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, хотя фьючерсы сейчас учитывают уже более низкую вероятность такого развития событий, в 86% против 95% в понедельник, отмечают аналитики Deutsche Bank. Маск оценил скорость получения данных ФРС США для принятия решений

"Если ожидания оправдаются, то всех будет больше интересовать, что председатель Пауэлл и Комитет по операциям на открытом рынке будут сигнализировать с точки зрения перспектив. Судя по всему, рынок считает грядущее повышение последним в данном цикле", — говорят аналитики.

Фьючерсы по-прежнему учитывают понижение процентных ставок примерно на 64 базисных пунктов к концу года, несмотря на воинственные звуки, которые издает центральный банк.