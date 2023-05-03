МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Совокупный оборот наличных средств в единой сети банкоматов ВТБ, РНКБ и "Открытия" за три месяца вырос на 21%, сообщила пресс-служба ВТБ. Альфа-банк принял меры для защиты клиентов от аферистов

ВТБ в начале февраля сообщил, что его клиенты, а также клиенты "Открытия" и РНКБ могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех банков в рамках объединения их банкоматных сетей. Создание общей сети банкоматов стало первым этапом объединения трех банков. В результате число доступных устройств для клиентов трех банков составило 19,5 тысячи устройств.

"Объединение банкоматной сети ВТБ, РНКБ и "Открытия" значительно увеличило спрос на услуги устройств самообслуживания трех банков. За три месяца совокупный оборот наличных в них вырос на 21%", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что клиенты ВТБ стали активно использовать банкоматы присоединенных банков – оборот наличных в устройствах "Открытия" вырос в 3,5 раза, в РНКБ – в 2,5 раза. "В сети ВТБ еженедельный оборот по картам "Открытия" вырос на 65%, по картам РНКБ – более чем в 8 раз. Наиболее востребованная операция – пополнение карты, еженедельные обороты по ней выросли в 7 раз", — указывается в сообщении.

ВТБ в конце прошлого года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. Ожидается, что консолидация ВТБ и "Открытия" займет не менее полутора-двух лет, говорил глава ВТБ Андрей Костин в феврале. Крымский РНКБ вошел в число дочерних банков ВТБ весной текущего года, это стало результатом дополнительного выпуска обыкновенных акций ВТБ.