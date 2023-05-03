МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа поддержал две нижестоящие инстанции в привлечении троих бывших руководителей рухнувшего в 2016 году Внешпромбанка (ВПБ), включая его экс-президента Ларису Маркус, к субсидиарной ответственности по долгам банка, которые сейчас превышают 215 миллиардов рублей.

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В то же время, как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, окружной суд отменил судебные акты о привлечении к ответственности еще четырех экс-топов — бывшего вице-президента Сергея Рязанцева и экс-членов правления Алексея Чиркова, Максима Сытникова и Юлии Воронковой, которая также была главбухом. В отмененной части дело направлено на новое рассмотрение.

Таким образом, на данный момент к субсидиарной ответственности по долгам ВПБ по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлечены Маркус, бывший первый вице-президент Али Аджина и бывший вице-президент Екатерина Глушакова.

Арбитражный суд Москвы в мае 2022 года полностью удовлетворил уточненное заявление АСВ. Ответственными за крах банка, входившего в топ-50 в России по активам, суд признал всех семерых ответчиков. Это решение в ноябре поддержала апелляционная инстанция.

Как ранее сообщил в суде юрист АСВ, основной ущерб банку принесла выдача безнадежных кредитов на сумму порядка 120 миллиардов рублей, которые одобряли члены правления, одновременно бывшие членами кредитного комитета, а подписывала Маркус. Как выразился юрист, "эти сделки изменили экономическую судьбу банка". Кроме того, АСВ выявило хищения денег со счетов вкладчиков.

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Изначально в заявлении, поданном еще в 2018 году, АСВ просило привлечь к ответственности 18 бывших контролирующих лиц, но позже отказалось от требований к 10 ответчикам, включая экс-члена совета директоров Александра Зурабова, брата Михаила Зурабова, экс-главы Пенсионного фонда РФ и Минздрава. Как пояснил представитель АСВ, ответчиками остались только "подписант" Маркус, экс-предправления, президент и совладелица Внешпромбанка, и "одобрянты" — шесть экс-членов правления.

Маркус и Глушакова, отбывающие наказание по уголовным делам, своих представителей в суды не направляли. Остальные ответчики заявляли, что не являлись контролирующими лицами банка и это подтверждается приговорами по уголовным делам, где они не фигурируют.

По версии следствия, с мая 2009 года по декабрь 2015 года бывшие собственники и руководители ВПБ оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов ряда вкладчиков без их ведома, таким образом банкиры похитили более 114 миллиардов рублей. Георгий Беджамов, теневой бенефициар, объявлен в международный розыск, а Маркус и Глушакова признали свою вину, осуждены и отбывают наказание.