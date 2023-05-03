ЦЮРИХ, 3 мая — ПРАЙМ. Крупнейший швейцарский банк UBS рассчитывает завершить процесс поглощения Credit Suisse к концу мая-началу июня, сообщил местный портал Blick со ссылкой на генерального директора UBS Серджио Эрмотти. В АФК "Система" заявили, что компания будет выплачивать дивиденды

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).

"UBS хочет завершить поглощение Credit Suisse "в конце мая или начале июня". В настоящее время он все еще ожидает одобрения надзорных органов в США, ЕС и других важных странах, заявил генеральный директор UBS Серджио Эрмотти", — говорится в сообщении.

Гендиректор UBS также подтвердил, что при слиянии двух банков не удастся избежать сокращения рабочих мест, но сообщил, что у банка есть "щедрый социальный план" на случай увольнений.