МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В начале мая сразу несколько крупных банков ухудшили условия по ипотечным кредитам или готовятся это сделать, пишет РБК. Сбербанк отметил рекордный с начала года спрос на ипотеку в апреле

Так, с начала месяца ставки по рыночным или льготным программам на новостройки и готовое жилье подняли как минимум три игрока.

Московский кредитный банк увеличил ставку по ипотечным кредитам на строящееся жилье на 0,8 процентного пункта, Совкомбанк повысил ставки по ссудам на новостройки и готовые квартиры в среднем на 0,5 процентного пункта, банк "Санкт-Петербург" увеличил ставки льготной ипотеки на 0,3 процентного пункта.

На повышение влияют ряд факторов. Ключевая ставка ЦБ не меняется уже пять заседаний подряд — с сентября прошлого года она составляет 7,5 процента. При этом Банк России не раз рассматривал варианты повышения ставки и допускал ее подъем на ближайших заседаниях.

Еще один фактор, который мог привести к повышению рыночных ставок по ипотеке, — ужесточение регулирования, считают опрошенные изданием эксперты.