МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг повысит базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 3,75% с 3,5% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Оценено влияние возможного роста ключевой ставки ЦБ на рынок акций

Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 4 мая, в 15.15 мск.

В 11.00 мск компания S&P Global опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в апреле вырос до 54,4 пункта с 53,7 пункта в марте, как и показала предварительная оценка.

В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса США в марте сократился до 63,3 миллиарда долларов с 70,5 миллиарда долларов в феврале.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 29 апреля. Аналитики предполагают, что показатель увеличился на 10 тысяч — до 240 тысяч заявок.