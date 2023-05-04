ТАШКЕНТ, 4 мая — ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14% на фоне замедления инфляции, сообщает в четверг регулятор. В Узбекистане ограничили размер госдолга

ЦБ Узбекистана 17 марта 2022 года повысил эту ставку до 17% с 14% из-за внешних рисков в связи с ситуацией у основных торговых партнеров и с целью сдерживания инфляции. С 9 июня прошлого года регулятор снизил этот показатель до 16%, с 21 июля – до 15%, с 16 марта – до 14%, вернув на уровень годовой давности на фоне позитивных тенденций в экономике.

"Правление Центрального банка 4 мая приняло решение сохранить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых. Данное решение направлено на обеспечение в экономике денежно-кредитных условий способствующих дальнейшему замедлению роста цен", — говорится в сообщении на сайте ЦБ. По оценке регулятора, снижение ставки в марте оказало положительное влияние на сбалансированный рост совокупного спроса и предложения.

По данным ЦБ, в марте-апреле годовой уровень инфляции замедлился до 11% из-за эффекта высокой базы годом ранее. Показатель базовой инфляции, который исключает сезонность, снизился с 13,8% в декабре до 12,9% в апреле в годовом выражении.

"В настоящее время, более высокий уровень базовой инфляции по сравнению с общей инфляцией означает, что в экономике сохраняются определенные инфляционные риски", — считает регулятор.

По оценке ЦБ, прогнозный диапазон уровня инфляции на конец года сохранен на уровне 8,5-9,5%. "Стабилизация ситуации с предложением основных товаров повышают уверенность в формировании инфляции в середине данного прогнозного коридора", — добавили в пресс-службе.