МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Обращения клиентов Сбербанка из-за списания бонусов "Спасибо" в одностороннем порядке носят единичный характер, при этом такое решение принимается только при нарушении правил программы лояльности или по истечении срока их хранения, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Сбер подсчитал стоимость самого дорогого похода в ресторан в России

Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщила о жалобах на односторонние списания бонусов у клиентов Сбербанка. По данным газеты, за полмесяца на сайте "Банки.ру" появилось более двух десятков подобных обращений.

"Обращения клиентов по данной теме являются единичными и не системными при общей аудитории программы лояльности в 67 миллионов человек. Каждое обращение проверяется банком, по итогам проверок банк уведомляет клиента о принятом решении", — прокомментировали в банке.

Отмечается, что решение о списании бонусов применяется исключительно при наличии "весомых аргументов", подтверждающих нарушение правил программы "СберСпасибо" и правил акций партнеров "СберСпасибо", или по истечению срока, в течение которого бонусы должны быть потрачены, — он составляет два года.