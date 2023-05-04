БЕРЛИН, 4 мая — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) не зависит от Федеральной резервной системы (ФРС) США в вопросе своей денежно-кредитной политики и допускает увеличение ставок и в случае, если американский регулятор поставит повышение на паузу, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Евро дешевеет к доллару после заседания ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 3,75% с 3,5% годовых. Регулятор отмечал, что готов скорректировать все свои инструменты для того, чтобы обеспечить возврат годовой инфляции к 2%.

При этом в среду ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 5-5,25% годовых. На пресс-конференции председатель Джером Пауэлл дал рынкам сигнал, что повышение может стать последним в цикле ужесточения кредитно-денежной политики регулятора.

Лагард на пресс-конференции во Франкфурте заявила, что в совете управляющих рассматривалось решение о повышении ставки на 50 базисных пунктов. Касательно перспектив в этом вопросе она заметила, что регулятор "не останавливается", потому как "еще есть задачи, которые необходимо решить".

"По-прежнему существуют значительные риски ускорения инфляции", — добавила она.

Также Лагард заявила, что европейский регулятор не зависит от американских коллег в вопросе своей ДКП. "Мы не зависим от ФРС США в решениях по ставкам, мы можем увеличивать (ставки — ред.), если ФРС делает паузу", — сказала она.