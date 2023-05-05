МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Валютные депозиты россиян по итогам марта упали до 48,8 миллиарда долларов, сокращение продолжается десятый месяц подряд, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ РФ. Средняя ставка по вкладам крупных банков России снизилась до 7,64 процента

Согласно информации регулятора, валютные депозиты населения в начале весны уменьшались десятый месяц подряд: в этот раз сразу на 6,2%, или 3,2 миллиарда долларов, — до 48,8 миллиарда долларов. Показатель обновил минимум с ноября 2008 года, когда объем валютных депозитов составлял 39 миллиардов долларов.

Одновременно средства компаний в иностранной валюте уменьшились на 2,8%, или 3,25 миллиарда долларов, — до наименьшего с июля 2020 года уровня в 113,95 миллиарда долларов.

В результате, по данным ЦБ, в марте показатель валютизации депозитов снизился на 0,3 процентного пункта и составил 15,8%.

Валютизация депозитов населения составила 9,8% против 10,3% в феврале, а депозитов нефинансовых организаций — 23% против 22,9% месяцем ранее. Рост доли валютных вкладов компаний произошел за счет сокращения рублевых переводных депозитов нефинансовых организаций в 777,7 миллиарда рублей.