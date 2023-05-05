МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В России осталось лишь семь банков, карты UnionPay которых работают за границей, пишут "Известия". В ВТБ предрекли прекращение использования банковских карт в России

По данным издания, речь идет о картах Газпромбанка, Почта Банка, "Солидарности", Россельхозбанка, "Русского стандарта", Примсоцбанка и ВБРР. Однако принимаются они не везде, и "проходимость" также зависит от эмитента, следует из отзывов.

После попадания под блокирующие рестрикции со стороны США эмитировать UnionPay перестали в МТС-банке и "Уралсибе".

Под новый пакет санкций США в 2023 году попали также "Зенит", "Приморье" и "Санкт-Петербург". Сейчас эти банки продолжают оформлять карты китайской платежной системы, однако предупреждают клиентов, что расплатиться ими за рубежом не получится.

После введения санкций в феврале 2023-го система UnionPay удалила с сайта информацию об оформлении пластиковых карт российскими банками. В списке партнеров из всех отечественных кредитных организаций остался только "Русский стандарт".

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский пояснил, что китайская платежная система опасается вторичных санкций со стороны ЕС и США, это затруднит ее работу по обслуживанию граждан КНР за границей. Поэтому возможность полного прекращения сотрудничества с банками России не исключена.