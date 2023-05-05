МИНСК, 5 мая — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за апрель снизились на 1,61% и на 1 мая составили 7,97 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил Национальный банк республики (центробанк). Белоруссия продлила запрет на ввоз товаров Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Согласно информации на сайте регулятора, на 1 мая международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 7 миллиардов 968,2 миллиона долларов по сравнению с 8 миллиардами 98,6 миллиона на 1 апреля. Таким образом, снижение объёма ЗВР за месяц составило 130,4 миллиона долларов, или 1,61%.

При этом за март ЗВР Белоруссии выросли на 4,2%. В итоге с начала года, когда международная резервные активы Белоруссии составляли 7 миллиардов 929,5 миллиона долларов, ЗВР подросли почти на 0,5%.

За прошлый год ЗВР Белоруссии сократились на 5,88%. При этом за 2021 год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.

Основные направления денежно-кредитной политики республики предполагают, что ЗВР Белоруссии на конец этого года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.