МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 4 мая составил 11,1 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Биржи Китая были закрыты 1-3 мая в связи с празднованием Дня труда.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани. Объем продажи валюты в период с 7 апреля по 5 мая составит 74,6 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день.