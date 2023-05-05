МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране, об этом кредитная организация сообщила в презентации для инвесторов по итогам первого квартала. В России осталось семь банков с работающими за границей картами UnionPay

"Продолжающееся сокращение платежного бизнеса. Прекращены корреспондентские отношения со всеми банками из РФ, кроме "Райффайзенбанк Россия", — сказано в материалах банка.

Также в своей презентации кредитная организация отмечает, что продолжает работать над различными вариантами вывода "дочки" из состава группы, и планирует принимать решения о дивидендных выплатах без учета финансовых показателей Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.

При этом прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank от деятельности в России в первом квартале выросла в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 301 миллиона евро.