2023-05-05T12:39:48+03:00
2023-05-05T12:39:48+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230505/840539827.html
В ЕЦБ призвали продолжить повышение процентных ставок
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. Европейскому центральному банку следует продолжить повышать процентные ставки, сказал в пятницу глава центрального банка Литвы Гедиминас Симкус. "Есть понимание того, что ставки... ПРАЙМ, 05.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку следует продолжить повышать процентные ставки, сказал в пятницу глава центрального банка Литвы Гедиминас Симкус.
"Есть понимание того, что ставки необходимо продолжить повышать, — сказал он журналистам. — Мы продолжим повышать ставки достаточное время, чтобы вернуть инфляцию к 2%".
"Пока они недостаточно высоки, и должны быть повышены", — добавил он.