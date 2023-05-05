МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку следует продолжить повышать процентные ставки, сказал в пятницу глава центрального банка Литвы Гедиминас Симкус. Глава ЕЦБ заявила, что регулятор не зависит от ФРС США

"Есть понимание того, что ставки необходимо продолжить повышать, — сказал он журналистам. — Мы продолжим повышать ставки достаточное время, чтобы вернуть инфляцию к 2%".

"Пока они недостаточно высоки, и должны быть повышены", — добавил он.