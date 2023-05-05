МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в своем приложении запустил сервис, который позволит определить мошеннические сайты, говорится в материалах банка.
"Теперь можно проверить, не угрожает ли ресурс личным данным и деньгам, с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Если вам прислали ссылку на незнакомый ресурс, найдите в приложении раздел "Безопасность", затем выберите "Проверка сайтов". Вставьте подозрительную ссылку — и мы подскажем, не расставлены ли на этом сайте ловушки злоумышленников", — говорится в Telegram-канале "Сбера".
Чтобы использовать эту функцию на Android и iOS, необходимо обновить приложение до последней версии, добавили в банке.
В апреле в App Store снова появилось мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами Apple использовать сервисы банка, однако через два дня оно было удалено.
https://1prime.ru/banks/20230505/840541097.html
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