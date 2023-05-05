ВЕНА, 5 мая — ПРАЙМ. Raiffeisen Bank пока не может сказать, что будет предпочтительнее для группы, продажа или выделение российского бизнеса, заявил гендиректор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль (Johann Strobl). Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем российским банкам, кроме дочернего

"Мы сосредоточены сегодня на двух вариантах: продажа или выделение (российского бизнеса)… Я не могу сказать, какой из вариантов будет предпочтительным. Поскольку оба варианта требуют сложных согласований", — сказал Штробль в ходе конференц-колла с инвесторами в пятницу.

Ранее группа заявила, что RBI берет на себя обязательства и дальше сокращать деловую активность в России.

Штробль добавил, что если Raiffeisen Bank остановится на выделении российского бизнеса, то это произойдет не ранее конца третьего квартала 2023 года.

"Нам требуется множество разрешений для обоих вариантов… выделение (российского бизнеса) могло бы быть завершено, возможно, самое раннее, к концу третьего квартала. Это потребует ряд решений", — заявил он.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала. При этом прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank от деятельности в России в первом квартале выросла в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 301 миллиона евро.