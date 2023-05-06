ЯЛТА, 6 мая — ПРАЙМ. Первое в Крыму отделение Сбербанка открылось в Ялте, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Сбербанк откроет первые отделения в Симферополе и Ялте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что банк строит первое отделение в Севастополе, завершение работ планируется в мае.
Двухэтажный офис в Ялте расположен на площади Советской. Рядом расположено здание городского совета и администрации города, кинотеатр и торговый центр. На площади недавно завершилась масштабная реконструкция.
https://1prime.ru/banks/20230506/840544328.html
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