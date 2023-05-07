МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Власти США готовы применить ранее использованные инструменты для помощи банковскому сектору, заявила телеканалу ABC News глава Минфина страны Джанет Йеллен.
Чиновница, комментируя возможности поддержки американских банков, отметила, что власти при необходимости применят ране использовавшиеся инстрменты. По ее словам, регуляторы уже приняли меры для предотвращения проблем и сохранения доверия вкладчиков.
"У нас нет системной проблемы. Я в это верю. Наша банковская система сохраняет сильные уровни капитала и доступ к ликвидности", — заключила Йеллен.
Ранее эксперты РИА Новости завляли, что Вашингтон не сможет полностью остановить обружшение банков. По их мнению, ФРС придется пойти на понижение ставок и количественное смягчение.
https://1prime.ru/banks/20230507/840548115.html
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