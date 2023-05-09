МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал во вторник, что центральный банк завершит программу управления кривой доходности (YCC) и начнет сокращать свой баланс, когда будет больше уверен в перспективе стабилизации инфляции на целевом уровне 2%. Главный экономист ЕЦБ прогнозирует снижение инфляции в еврозоне

Выступая в парламенте Японии, Уэда отметил, что рост японской экономики ускоряется, а инфляционные ожидания остаются на высоком уровне.

"Мы видим некоторые позитивные признаки в динамике трендовой инфляции, в том числе в инфляционных ожиданиях", — сказал он.

"Когда мы сможем прогнозировать стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, то откажемся от YCC и перейдем к сокращению нашего баланса", — добавил Уэда.

Он отметил наличие факторов неопределенности, влияющих на перспективы инфляции. В частности, неизвестно, будут ли продолжаться повышения заработков и коснутся ли они работников более мелких компаний.

В рамках программы YCC Банк Японии определяет целевое значение для краткосрочной ставки на уровне —0,1%, а для доходности 10-летних гособлигаций почти на нулевом уровне.