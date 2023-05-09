ЦБ Японии рассказал, когда завершит программу управления кривой доходности
Глава Банка Японии Уэда: ЦБ завершит YCC при прогнозе стабилизации инфляции в два процента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал во вторник, что центральный банк завершит программу управления кривой доходности (YCC) и начнет сокращать свой баланс, когда будет больше уверен в перспективе стабилизации инфляции на целевом уровне 2%.
Выступая в парламенте Японии, Уэда отметил, что рост японской экономики ускоряется, а инфляционные ожидания остаются на высоком уровне.
"Мы видим некоторые позитивные признаки в динамике трендовой инфляции, в том числе в инфляционных ожиданиях", — сказал он.
"Когда мы сможем прогнозировать стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, то откажемся от YCC и перейдем к сокращению нашего баланса", — добавил Уэда.
Он отметил наличие факторов неопределенности, влияющих на перспективы инфляции. В частности, неизвестно, будут ли продолжаться повышения заработков и коснутся ли они работников более мелких компаний.
В рамках программы YCC Банк Японии определяет целевое значение для краткосрочной ставки на уровне —0,1%, а для доходности 10-летних гособлигаций почти на нулевом уровне.
https://1prime.ru/banks/20230509/840554707.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.