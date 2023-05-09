ВЕНА, 9 мая — ПРАЙМ. Австрийское управление по финансовым рынкам (FMA) не видит непосредственной угрозы для Raiffeisen Bank International (RBI) из-за его российского бизнеса, заявил исполнительный директор финансового регулятора Гельмут Эттль. Глава Минфина Австрии назвал сумму замороженных Веной российских активов

По словам главы FMA, взаимосвязь RBI в Австрии и его российского филиала в основном ограничивается акционерным капиталом.

"Таким образом, даже при развитии худшего сценария можно однозначно сказать, что RBI возможно и будет ждать болезненный процесс, но он в любом случае его переживет", — приводит агентство Рейтер слова Эттля.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank пока не может сказать, что будет предпочтительнее для группы — продажа или выделение российского бизнеса.

"Мы рассматриваем оба варианта очень позитивно", — сказал Эттль. По его словам, в случае выделения российская дочерняя компания будет полностью отделена от RBI и, таким образом, риск будет разделен, затем акции могут быть размещены на Венской бирже.

Ранее группа заявила, что RBI берет на себя обязательства и дальше сокращать деловую активность в России.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала. При этом прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank от деятельности в России в первом квартале выросла в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 301 миллиона евро.

В пятницу стало известно, что Raiffeisen Bank International закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране, сообщила кредитная организация в презентации для инвесторов по итогам первого квартала.