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2023-05-10T08:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230510/840560146.html
Приложение банка "Санкт-Петербург" пропало из App Store
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Мобильное приложение подсанкционного банка "Санкт-Петербург" стало недоступно для скачивания в App Store, сообщил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что пользователи Android... ПРАЙМ, 10.05.2023
банки, финансы, технологии, новости, банки, мобильное приложение, app store
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Мобильное приложение подсанкционного банка "Санкт-Петербург" стало недоступно для скачивания в App Store, сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что пользователи Android потеряли доступ к приложению в Google Play в марте текущего года.
Под новые антироссийские санкции Вашингтона попали "Уралсиб", "Зенит", "Приморье", "Санкт- Петербург " МТС-банк и другие отечественные кредитные организации.