МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Мобильное приложение подсанкционного банка "Санкт-Петербург" стало недоступно для скачивания в App Store, сообщил корреспондент РИА Новости. Приложение 2ГИС вновь появилось в App Store

Отмечается, что пользователи Android потеряли доступ к приложению в Google Play в марте текущего года.

Под новые антироссийские санкции Вашингтона попали "Уралсиб", "Зенит", "Приморье", "Санкт- Петербург " МТС-банк и другие отечественные кредитные организации.