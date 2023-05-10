МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Надзорные власти в США изучает деятельность продавцов ценных бумаг, играющих на понижение, которые торговали акциями относительно небольших банков, котировки которых резко "скакали", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Властям США не удастся остановить крах банков, считает инвестор

"Федеральные прокуроры в Вашингтоне изучают деятельность продавцов ценных бумаг, играющих на понижение, в связи с недавней волатильностью акций американских банков", — передает Рейтер.

Продавцы ценных бумаг в короткую — трейдеры, которые получают прибыль, делая ставку на падение стоимости акций. Они берут в долг акции, которые они считают переоцененными, и продают их в надежде, что если цена упадет, они смогут выкупить их по более низкой цене и получить разницу.

Так, по итогам торгов пятницы акции банка Western Alliance подорожали на 49,2% после падения в цене на 38,45% в четверг; Pac West — подорожали на 81,7% после падения на 50,6% днем ранее; бумаги Metropolitan Bank выросли в цене на 16,2% после снижения на 6,4%; акции Zions подскочили в цене на 19,22% после снижения на 12%. В итоге, по данным аналитической компании Ortex, которые приводит агентство, "шортисты" заработали на банковском кризисе, получив за первые два дня мая прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов.

Кроме того, ранее Американская ассоциация банкиров призвала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучить значительные короткие продажи акций банков, которые не отражают финансовое положение эмитентов, включая те, которые последовали за благоприятными отчетами о доходах.

Также, как передает Рейтер, председатель SEC Гэри Генслер и калифорнийские регуляторы заявили, что они следят за любыми потенциальными нарушениями. Но, по словам источников, для проведения официального расследования требуются очень серьезные основания, и пока неясно, будут ли прокуроры в конечном итоге выдвигать какие-либо обвинения.