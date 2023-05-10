Reuters: прокуроры США изучат короткие продажи акций банков после колебаний котировок
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Надзорные власти в США изучает деятельность продавцов ценных бумаг, играющих на понижение, которые торговали акциями относительно небольших банков, котировки которых резко "скакали", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Федеральные прокуроры в Вашингтоне изучают деятельность продавцов ценных бумаг, играющих на понижение, в связи с недавней волатильностью акций американских банков", — передает Рейтер.
Продавцы ценных бумаг в короткую — трейдеры, которые получают прибыль, делая ставку на падение стоимости акций. Они берут в долг акции, которые они считают переоцененными, и продают их в надежде, что если цена упадет, они смогут выкупить их по более низкой цене и получить разницу.
Так, по итогам торгов пятницы акции банка Western Alliance подорожали на 49,2% после падения в цене на 38,45% в четверг; Pac West — подорожали на 81,7% после падения на 50,6% днем ранее; бумаги Metropolitan Bank выросли в цене на 16,2% после снижения на 6,4%; акции Zions подскочили в цене на 19,22% после снижения на 12%. В итоге, по данным аналитической компании Ortex, которые приводит агентство, "шортисты" заработали на банковском кризисе, получив за первые два дня мая прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов.
Кроме того, ранее Американская ассоциация банкиров призвала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучить значительные короткие продажи акций банков, которые не отражают финансовое положение эмитентов, включая те, которые последовали за благоприятными отчетами о доходах.
Также, как передает Рейтер, председатель SEC Гэри Генслер и калифорнийские регуляторы заявили, что они следят за любыми потенциальными нарушениями. Но, по словам источников, для проведения официального расследования требуются очень серьезные основания, и пока неясно, будут ли прокуроры в конечном итоге выдвигать какие-либо обвинения.
https://1prime.ru/banks/20230510/840563511.html