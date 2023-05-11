МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам майского заседания повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% с 4,25%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Итоги заседания британского центробанка будут опубликованы в четверг, 11 мая, в 14.00 мск.
В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 6 мая. Аналитики предполагают, что показатель увеличился на три тысячи — до 245 тысяч заявок.
https://1prime.ru/banks/20230511/840569087.html
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