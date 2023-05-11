МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам майского заседания повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% с 4,25%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. В Британии сочли государственный долг США угрозой всей мировой экономике

Итоги заседания британского центробанка будут опубликованы в четверг, 11 мая, в 14.00 мск.

В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 6 мая. Аналитики предполагают, что показатель увеличился на три тысячи — до 245 тысяч заявок.