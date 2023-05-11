МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Приложение Райффайзенбанка сейчас может работать нестабильно, банк уже работает над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Приложение Райффайзенбанка сейчас может работать нестабильно из-за внутренней неполадки. Мы уже работаем над восстановлением", — заявили в банке.
Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.
https://1prime.ru/banks/20230511/840570321.html
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