МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Приложение Райффайзенбанка сейчас может работать нестабильно, банк уже работает над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. США идут ва-банк: что последует за ростом ключевой ставки

"Приложение Райффайзенбанка сейчас может работать нестабильно из-за внутренней неполадки. Мы уже работаем над восстановлением", — заявили в банке.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.