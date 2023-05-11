МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 10 мая составил 3,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Банкиры выяснили, насколько россияне готовы открывать вклады в юанях

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани. Объем продажи валюты в период с 7 апреля по 5 мая должен был составить 74,6 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день.