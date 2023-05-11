МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 16 октября трансформирует стандартный механизм предоставления ликвидности банкам в основной и дополнительный в зависимости от цели, говорится в сообщении регулятора. В ЦБ призвали к госконтролю оборота бывших в употреблении автозапчастей

"Банк России планирует перейти на использование основного и дополнительного механизмов с 16 октября 2023 года", — сказано в сообщении.

"Основной механизм будет использоваться для реализации целей денежно-кредитной политики и управления ликвидностью банковского сектора в целом. Дополнительный механизм будет предназначен для предоставления средств при возникновении временных трудностей у отдельных кредитных организаций и заменит механизм экстренного предоставления ликвидности", — пояснил регулятор.