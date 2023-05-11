С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — ПРАЙМ. Банк России надеется, что закон об удаленной идентификации клиентов банков, находящихся за рубежом, будет принят в ближайшее время, сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума. МЭР ожидает регистрации 250 компаний в "русских офшорах" до конца года

"Я надеюсь, что эта сессия, потому что, действительно, потребность рынка и наше взаимодействие с иностранными участниками очень велики, и мы прилагаем усилия для того, чтобы побыстрее это было организованно… Надеюсь, что мы все-таки в ближайшее время завершим подготовку текста и его обсуждение в Думе", — ответил Гузнов на вопрос, когда может начаться эксперимент по удаленной идентификации нерезидентов.

По его словам, рассматриваются разные варианты, в том числе и видео "с возможностью фиксации документов одновременно". При этом зампред отметил, что и сейчас есть "много возможностей, чтобы проводить идентификацию удаленным способом".

В марте первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ РФ работает над возможностью удаленной идентификации клиентов банков, находящихся за рубежом. По ее словам, есть несколько вариантов этого, в частности создание отдельного сегмента в Единой биометрической системе для нерезидентов и удаленная идентификация по видеосвязи.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.