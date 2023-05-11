МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Приложение Райффайзенбанка вновь работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. ЦБ изменит стандартный механизм предоставления ликвидности банкам

"Работоспособность "Райффайзен Онлайн" восстановлена, приложение работает штатно", — заявили в банке.

Ранее в четверг оно работало нестабильно из-за внутренней неполадки.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.