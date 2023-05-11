МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам майского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% с 4,25% и готов повысить ее еще больше в случае роста инфляционного давления, следует из пресс-релиза регулятора. ЦБ Нидерландов считает уровень инфляции в стране тревожным

Решение центробанка совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.

"Большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике (семь против двух) проголосовало за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта, до 4,5%. Два члена комиссии предпочли сохранить банковскую ставку на уровне 4,25%", — говорится в сообщении.

Ставка сейчас находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. В марте регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов, в феврале на 50 базисных пунктов.

ИНФЛЯЦИЯ

Банк Англии понизил прогноз по годовой инфляции в стране по итогам второго квартала 2023 года до 8,2% с ожидавшихся ранее 8,5%, следует из пресс-релиза регулятора.

По итогам второго квартала 2024 года регулятор ожидает годовую инфляцию на уровне 3,4%, ранее ожидал 1%. По итогам второго квартала 2025 года центробанк прогнозирует инфляцию в 1,1% вместо 0,8%, ожидавшихся ранее.

ВВП

Банк Англии улучшил прогноз по ВВП Британии по итогам второго квартала 2023 года: ждет нулевой динамики, ранее прогнозировалось снижение показателя на 0,7%, следует из пресс-релиза регулятора.

По итогам второго квартала 2024 года регулятор прогнозирует рост ВВП Великобритании на 0,9% вместо снижения на 0,3%, ожидавшегося в феврале. А по итогам второго квартала 2025 года центробанк ожидает роста экономики страны на 0,7%, а не на 0,2%.