С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — ПРАЙМ. Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга получил цель — апробировать регулирование и работу с клиентами, рассказал заместитель директора юридического департамента Банка России Максим Филимонов. Аксаков допустил появление иностранных инвесторов на рынке ЦФА

В конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь микрофинансовые организации, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и осуществляющие деятельность по партнерскому финансированию на территории того субъекта, где проводится эксперимент.

"Появилась наконец у законопроекта цель, до этого не было, попросили написать. Целью всей этой деятельности является апробация регулирования, работы в песочнице субъектов, клиентов и регуляторов в какой-то степени, то, как все это будет действовать", — сказал он в рамках выступления на XI Петербургском международном юридическом форуме.

"Результатом этой работы должен явиться какой-то образ перманентого регулирования, понимания объема вносимых изменений, и собственно внесение изменений уже на постоянной основе в действующие законы", — добавил он.

Сроки для эксперимента в законопроекте установлены с 1 июля 2023 года до 1 июля 2025 года. "Если ранее мы говорили, что сроки могут изменяться, то на сегодняшний день пришли к выводу, что срок фиксированный и изменения, кроме как внесением изменений в данный законопроект, который мы надеемся скоро будет законом, не предусмотрены", — сообщил он.

"В законопроекте дается перечень сделок, которые составляют суть партнерского финансирования, однако терминология используется привычная и сделки мы пытались сформулировать с помощью коллег, которые входят в рабочую группу, таким образом, чтобы действующие сделки могли приобрести официальный характер партнерского финансирования", — продолжил Филимонов. ЦБ ждет принятия закона об удаленной идентификации нерезидентов

По его словам, этот перечень сделок стал закрытым. "Подход достаточно оправдан, опять же как минимум с точки зрения контроля за сделками", — пояснил он.

Появилась норма, что участники эксперимента вправе совмещать деятельность по партнерскому финансированию с осуществлением иных видов деятельности, если они соблюдают все требования, которые установлены законом.

"Распространение возможности использования материнского капитала в рамках сделок по купле-продаже в рассрочку объектов недвижимости таким же образом, как это сегодня распространяется на ипотечные кредиты и получение субсидии от государства тоже по этим сделкам. Предполагается сейчас на уровне законопроекта, что эти возможности будут распространяться также на операции партнерского финансирования, но в том случае, если провайдером денежных средств является кредитная организация", — также сообщил он.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.