МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Сбербанк предотвратил хакерскую атаку через "приглашения в военкомат" на своих сотрудников, считает возможным повторение ситуации, сообщила кредитная организация. Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят тем, кто им не поверил

"Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк. Системы банка не допустили попадания сотрудникам электронных писем, где их срочно приглашали в военкомат для "уточнения персональных данных", — сказано в релизе.

Пресс-служба "Сбера" подчеркнула, что к письму был прикреплен зараженный файл, открытие которого грозило заражением всей информационной структуры банка.

Там предупредили россиян, что "схему с повестками" стали вновь использовать мошенники.

Сбербанк также указал, что подобные хакерские атаки возможны на другие физические и юридические лица.