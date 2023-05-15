МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Сбербанк предотвратил хакерскую атаку через "приглашения в военкомат" на своих сотрудников, считает возможным повторение ситуации, сообщила кредитная организация.
"Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк. Системы банка не допустили попадания сотрудникам электронных писем, где их срочно приглашали в военкомат для "уточнения персональных данных", — сказано в релизе.
Пресс-служба "Сбера" подчеркнула, что к письму был прикреплен зараженный файл, открытие которого грозило заражением всей информационной структуры банка.
Там предупредили россиян, что "схему с повестками" стали вновь использовать мошенники.
Сбербанк также указал, что подобные хакерские атаки возможны на другие физические и юридические лица.
https://1prime.ru/banks/20230515/840591988.html
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