Экс-глава SVB Бекер связал крах банка с неверным представлением его в СМИ
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) связан в том числе с его ошибочным сопоставлением в СМИ с другой рухнувшей финансовой организацией Silvergate, которая фокусировалась на криптоактивах, считает бывший глава SVB Грэгори Бекер.
"Опубликованная 21 февраля Financial Times статья приводила негативные комментарии относительно портфелей ценных бумаг Silvergate и SVB. Падение Silvergate и связь с SVB вызвала слухи и заблуждения, которые быстро распространились онлайн, вызвав начало того, что оказалось беспрецедентным банковским бегством", — указано в письменном тексте его выступления к заседанию профильного комитета сената США.
Бекер пояснил, что SVB и Silvergate были "очень сильно отличавшимися банками", поскольку Silvergate почти на 100% был сфокусирован на криптоактивах, в то время как у SVB доля криптоклиентов составляла лишь около 3%, что не помешало газете в своем материале сопоставить обе компании.
При этом Бекер рассказал, что вкладчики SVB забирали со счетов банка деньги со скоростью 1 миллион долларов в секунду, лишив компанию 42 миллиардов всего за один рабочий день.
"К концу 9 марта 42 миллиарда долларов депозитов были выведены из SVB в течение десяти часов, или около 1 миллиона долларов в секунду", — указано в письменном тексте его выступления к заседанию профильного комитета сената США во вторник.
В показаниях Бекер настаивает, что SVB был вынужден пойти на продажу доступной порции портфеля ценных бумаг с целью реинвестирования дохода по более высоким ставкам и повышения уровня капитала, а на 8 марта компания обладала достаточной ликвидностью и адекватной капитализацией, что признавали и в ФРС.
"Пока мы работали над доступом к дополнительной ликвидности при продолжении банковского бегства, я был проинформирован 10 марта о том, что FDIC получит во владение SVB. В тот день было запрошено на вывод еще 100 миллиардов долларов депозитов", — указал экс-глава компании.
Бекер сообщил, что суммарно 142 миллиарда долларов, которые успели вывести или пожелали получить вкладчики за два дня, представляли 80% всех депозитов SVB.
"Я не верю, что какой-либо банк может выжить при банковском бегстве с такой скоростью и масштабом, который оказался далеко впереди исторических прецедентов", — резюмировал Бекер, отметив, что предыдущий рекорд бегства вкладчиков из банков в США оценивался в 19 миллиардов долларов за 16 дней.
Сложности в банковском секторе США обострились в марте после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
В мае департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния передал First Republic Bank в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.
https://1prime.ru/banks/20230516/840599799.html