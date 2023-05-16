МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) связан в том числе с его ошибочным сопоставлением в СМИ с другой рухнувшей финансовой организацией Silvergate, которая фокусировалась на криптоактивах, считает бывший глава SVB Грэгори Бекер. Властям США не удастся остановить крах банков, считает инвестор

"Опубликованная 21 февраля Financial Times статья приводила негативные комментарии относительно портфелей ценных бумаг Silvergate и SVB. Падение Silvergate и связь с SVB вызвала слухи и заблуждения, которые быстро распространились онлайн, вызвав начало того, что оказалось беспрецедентным банковским бегством", — указано в письменном тексте его выступления к заседанию профильного комитета сената США.

Бекер пояснил, что SVB и Silvergate были "очень сильно отличавшимися банками", поскольку Silvergate почти на 100% был сфокусирован на криптоактивах, в то время как у SVB доля криптоклиентов составляла лишь около 3%, что не помешало газете в своем материале сопоставить обе компании.

При этом Бекер рассказал, что вкладчики SVB забирали со счетов банка деньги со скоростью 1 миллион долларов в секунду, лишив компанию 42 миллиардов всего за один рабочий день.

"К концу 9 марта 42 миллиарда долларов депозитов были выведены из SVB в течение десяти часов, или около 1 миллиона долларов в секунду", — указано в письменном тексте его выступления к заседанию профильного комитета сената США во вторник.

В показаниях Бекер настаивает, что SVB был вынужден пойти на продажу доступной порции портфеля ценных бумаг с целью реинвестирования дохода по более высоким ставкам и повышения уровня капитала, а на 8 марта компания обладала достаточной ликвидностью и адекватной капитализацией, что признавали и в ФРС.

"Пока мы работали над доступом к дополнительной ликвидности при продолжении банковского бегства, я был проинформирован 10 марта о том, что FDIC получит во владение SVB. В тот день было запрошено на вывод еще 100 миллиардов долларов депозитов", — указал экс-глава компании.

Бекер сообщил, что суммарно 142 миллиарда долларов, которые успели вывести или пожелали получить вкладчики за два дня, представляли 80% всех депозитов SVB.

"Я не верю, что какой-либо банк может выжить при банковском бегстве с такой скоростью и масштабом, который оказался далеко впереди исторических прецедентов", — резюмировал Бекер, отметив, что предыдущий рекорд бегства вкладчиков из банков в США оценивался в 19 миллиардов долларов за 16 дней.

Сложности в банковском секторе США обострились в марте после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

В мае департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния передал First Republic Bank в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.