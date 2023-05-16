МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Популярность вкладов в юанях в России продолжит расти, но к концу года ставки по таким продуктам могут начать снижаться, сообщила пресс-служба ВТБ. ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам десяти крупных банков

Ранее весной банки в России повышали ставки по вкладам в китайской валюте.

"Мы считаем, что в ближайшей перспективе популярность юаней среди вкладчиков продолжит расти. К концу года ожидаем, что портфель пассивов в китайской валюте достигнет 15 миллиардов. Однако наблюдаемый в течение последних месяцев рост доходности по таким вкладам едва ли станет долгосрочным трендом, и к концу года ставки по этим инструментам могут начать снижение", — приводится в сообщении комментарий начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой.

По ее словам, сегодня розничные клиенты ВТБ, кроме рублей, все чаще используют юани как альтернативу классическим валютным вкладам в долларах и евро. В связи с этим ВТБ решил обновить продуктовую линейку вкладов в рублях и юанях для всех клиентов.

Как сообщила Тучкова, теперь вместо 14 разных депозитов банк предлагает один универсальный вклад-конструктор. Условия по нему можно настроить под собственные нужды, чтобы диверсифицировать вложения и контролировать их срок и доходность. "Ожидаем, что до конца года вкладом воспользуются порядка 800 тысяч клиентов, а рублевый портфель новых вкладов превысит 1 триллион рублей", — сказала она.

В рамках нового вклада-конструкта клиенты ВТБ смогут подключить опцию снятия и пополнения и при размещении средств в юанях. По словам Тучковой, подобной возможности на российском рынке ранее не было.