МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Сбербанк не видит в отношении себя всплеска кибератак — за последние 3-4 недели их число снизилось на 20-30%, однако они стали изощреннее, заявил журналистам зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов. Сбербанк предотвратил хакерскую атаку через "повестки"

"Сейчас какого-то всплеска по кибератакам мы не наблюдаем, мы видим, что за последние 3-4 недели примерно идет некоторое снижение кибератак на 20-30%, но мы видим, что киберпреступники используют более изощренные технологии, сценарии", — сообщил Кузнецов.

Он отметил, что киберпреступники хорошо готовятся, длительно прорабатывают свои атаки. Кроме того, они ориентируются на слабые места кредитных организаций.

"Мы фиксируем, что количество DDoS-атак не снижается. И сами DDoS-атаки в отношении кредитных организаций становятся все более технически сложными", — отметил Кузнецов.

"Что касается "Сбера", на прошлой неделе мы отразили четыре кибератаки. На этой неделе уже была одна, вот за прошедшие сутки. Мы их отражаем в автоматизированном режиме", — заключил он.