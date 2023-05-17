МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Доля молодых заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в РФ достигла минимума с 2017 года: за первые четыре месяца 2023 года она составила в 29,5% против 38% за такой же период 2017 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. Раскрыто, в каких регионах МФО наиболее популярны у молодежи

"Данные (доступны с 2017 года) показывают постепенное снижение доли заемщиков в возрасте до 29 лет — с 38% в 2017-2018 годах до 29,5% в 2023 году (-8,5 процентного пункта)", — сообщили аналитики сервиса. Они анализировали данные за январь-апрель с 2017 по 2023 годы по более чем 100 тысячам микрозаймов.

Аналитики отмечают, что меньше всего за семь лет выросла группа заемщиков старше 50 лет — на 0,4 процентного пункта, до 6,7% в 2023 году, затем следует группа 40-49 лет — прирост 2,4 процентного пункта, до 15,5%. Наибольший прирост в 5,7 процентного пункта показала группа заемщиков от 30 до 39 лет, которая занимает наибольшую долю — 48,3%.

При этом в прошлом году доля молодых заемщиков составляла 32,1%, заемщиков 30-39 лет — 46,2%, 40-49 лет — 15,1%, а заемщиков старше 50 лет было 6,6%. "Увеличение среднего возраста в структуре клиентов МФО связано с сохраняющимся консервативным подходом к оценке платежеспособности заемщиков. Поскольку к 40 годам люди в обычно выходят на пик своих возможностей в плане карьеры и заработной платы, соответствующая возрастная категория (30-39 лет) находится в фокусе внимания кредиторов", — обратили внимание аналитики.

Кроме того, заемщики 30-39 лет имеют наибольшие шансы на одобрение заявки. "По сравнению с теми, кому 18-29 лет, они получают одобрение на 8% чаще, относительно заемщиков старше 50 лет — на 10% чаще", — заключили в Moneyman.