МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ВТБ в апреле 2023 года реализовал клиентам 4,8 тонны физического золота, что на 79% превышает показатель марта и более чем втрое — апреля 2022 года, сообщает пресс-служба банка. "Гознак" начал продажу золотых слитков физлицам

Всего с марта 2022 года, после отмены НДС 20% на покупку золота, ВТБ продал более 44 тонн инвестиционных золотых слитков. Количество сделок за весь период составило почти 3 тысячи, со средним объемом больше 15 килограммов.

"В апреле спрос на золото со стороны состоятельных клиентов стал рекордным для этого года на фоне его пиковой стоимости. Если в первом квартале среднемесячный объем продаж слитков составлял 2,5 тонны, то в апреле этот показатель достиг 4,8 тонны. Мы прогнозируем, что в этом году спрос на покупку золота сохранится", — комментирует вице-президент, руководитель управления по развитию бизнеса Private Banking и "Привилегии" ВТБ Юлия Безменова.

В текущем году банк планирует запустить сервис по обратному выкупу золотых слитков, находящихся на его ответственном хранении.

Помимо физического золота клиенты активно инвестируют в обезличенные металлические счета. По итогам первого квартала на них приходится 51% в портфеле ОМС банка.