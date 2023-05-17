МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Банк России установит единые требования для кредитных организаций (КО) и МФО к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, говорится в "дорожной карте" ЦБ по развитию макропруденциальных инструментов, совершенствованию расчета ПДН и регулирования деятельности банков в части применения таких инструментов на 2023-2024 годы. Банковские депозиты ЦБ выросли к среде

"Наименование этапа:.. формирование нормативной базы в части расчета ПДН КО и МФО… Ожидаемый результат:.. разработка единого нормативного акта Банка России, устанавливающего требования в части расчета ПДН", — сказано в документе. Отмечается, что срок реализации — третий квартал 2023 года.

В рамках этой работы центробанк подготовит отдельный нормативный акт, который будет устанавливать порядок расчета кредитными организациями и МФО "суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика, в том числе перечень данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода заемщика".

Таким образом, регулятор хочет установить единые требования к банкам и МФО в части расчета информации, используемой для определения ПДН.

Кроме того, ЦБ планирует к 1 апреля 2024 года установить обязанности для кредитных организаций и МФО передавать в бюро кредитных историй (БКИ) сведения о диапазоне ПДН заемщика, а также об используемом при расчете ПДН способе определения дохода.