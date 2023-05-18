МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. США, Европу и Японию ждет рост числа рухнувших банков на фоне предстоящей "ужасной" рецессии, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. Экс-глава SVB рассказал о роли СМИ в крахе банка

"Больше банков рухнут, не только в США, но во многих странах. В Японии, Европе, много где. Вы увидите, как банки рушатся, именно поэтому следующая рецессия будет ужасная", — прогнозирует он.

По мнению Роджерса, когда экономика находится в плохом состоянии, "найдутся люди, которые будут допускать ошибки", которые и станут поводом для новых крахов в банковской сфере.

"Как только банки начинают рушиться, правительство делает так, чтобы они объединялись. Смотрят, кто послабее, у кого есть проблемы и проводят операции по слиянию, таким образом заминая ситуацию", — отметил он, подчеркнув, что американские власти "делают только хуже".

Инвестор пояснил, что в Вашингтоне публично заявляют о намерении предотвратить новые провалы, и поэтому вкладчики не знают о наличии проблем в банковской системе.

"Это только ухудшает ситуацию. Это побуждает людей совершать больше ошибок. Ошибки копятся, а крахи банков становятся больше и больше, не только в США. Но совершенно точно следующие крахи банков в США – а они случатся – будут еще масштабнее", — резюмировал он.

Сложности в банковском секторе США обострились в марте после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

В мае департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния передал First Republic Bank в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.