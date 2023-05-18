МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Служба финансового уполномоченного хочет инициировать поправки в законодательство, которые обяжут банки РФ проводить видео- или аудиофиксацию взаимодействия с клиентом, рассказал в интервью РИА Новости главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. ЦБ: банки останутся основным источником финансирования российской экономики

"Мы хотим инициировать изменение в законодательство о том, что процесс взаимодействия банка с человеком должен полностью фиксироваться – если не на видео, то хотя бы должна вестись аудиозапись", — сказал он в рамках прошедшего XI Петербургского международного юридического форума.

"Тогда бы мы имели право истребовать у банка запись при наличии жалобы и прослушать, что ему (клиенту – ред.) предлагали, все ли ему разъясняли, не было ли навязывания услуг, не было ли введения в заблуждение, не было ли там на него какого-то давления оказано. Сегодня мы не можем это проверить. Человек жалуется, а это слово против слова, доказательной базы нет", — пояснил Воронин.

Самые сложные случаи обращений к финомбудсмену связаны именно с банковскими спорами, отметил он в связи с этим.

По его словам, сейчас банки иногда ведут такие записи, но для своих целей, так как они не обязаны этого делать. "Когда им выгодно, они ее дают, когда невыгодно – говорят: а мы ничего не вели или запись не сохранилась. Проверить невозможно", — добавил Воронин.

Полный текст интервью читайте в 11.00 мск на ria.ru.