Сбербанк отчитался о чистой прибыли в первом квартале
Сбербанк заработал 357,2 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО в первом квартале
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка за январь-март текущего года составила 357,2 миллиарда рублей, а совокупные расходы группы на резервы — 84,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
"Динамичное развитие бизнеса группы "Сбер" в первом квартале 2023 позволило заработать рекордную для этого периода прибыль в размере 357,2 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.
В то же время совокупные расходы группы на резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в первом квартале составили 84,2 миллиарда рублей. Стоимость риска составила 1,1%.
Финансовый результат и расходы на резервы за аналогичный период прошлого года не раскрываются.
https://1prime.ru/banks/20230518/840626308.html
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