МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка за январь-март текущего года составила 357,2 миллиарда рублей, а совокупные расходы группы на резервы — 84,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк назвал долю безналичных платежей в России одной из самых высоких

"Динамичное развитие бизнеса группы "Сбер" в первом квартале 2023 позволило заработать рекордную для этого периода прибыль в размере 357,2 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.

В то же время совокупные расходы группы на резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в первом квартале составили 84,2 миллиарда рублей. Стоимость риска составила 1,1%.

Финансовый результат и расходы на резервы за аналогичный период прошлого года не раскрываются.