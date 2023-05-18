МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в I квартале 2023 года составила 14,6 миллиарда рублей, сообщил банк. В Грузии подсчитали прибыль от восстановления авиасообщения с Россией

"Чистая прибыль составила 14,6 миллиарда рублей, что соответствует рентабельности капитала 39%", — сказано в сообщении.

На 1 апреля года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 597,6 миллиарда рублей (+7,1% по сравнению с 1 января 2023 года).

Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 8,6% и составил 451 миллиардов рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 3,5% — до 143,9 миллиарда рублей, в том числе объем ипотечных кредитов вырос на 5,6%.