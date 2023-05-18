МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в I квартале 2023 года составила 14,6 миллиарда рублей, сообщил банк.
"Чистая прибыль составила 14,6 миллиарда рублей, что соответствует рентабельности капитала 39%", — сказано в сообщении.
На 1 апреля года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 597,6 миллиарда рублей (+7,1% по сравнению с 1 января 2023 года).
Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 8,6% и составил 451 миллиардов рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 3,5% — до 143,9 миллиарда рублей, в том числе объем ипотечных кредитов вырос на 5,6%.
https://1prime.ru/banks/20230518/840626488.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.