МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк с высокой вероятностью по итогам года получит чистую прибыль выше докризисного уровня, заявил директор департамента финансов кредитной организации Тарас Скворцов. Хакерские атаки стали изощренней, заявил Сбербанк

В марте глава банка Герман Греф говорил, что чистая прибыль Сбербанка в 2023 году может быть сопоставимой с докризисным уровнем.

"Если пересчитать этот показатель через объем нашего капитала, то станет очевидно, что мы имеем высокую вероятность превышения в этом году показателя чистой прибыли над тем, который был достигнут до кризиса", — сказал Скворцов, выступая в ходе пресс-конференции.

Сбербанк в прошлом году заработал чистую прибыль по МСФО в 270,5 миллиарда рублей, при этом в 2021 году она составляла 1,246 триллиона рублей, в 2020 году — 760,3 миллиарда, а в 2019 году — 845 миллиардов рублей.