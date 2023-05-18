В Сбербанке предрекли чистую прибыль выше докризисного уровня
Топ-менеджер Скворцов: Сбербанк может получить чистую прибыль выше докризисного уровня
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк с высокой вероятностью по итогам года получит чистую прибыль выше докризисного уровня, заявил директор департамента финансов кредитной организации Тарас Скворцов.
В марте глава банка Герман Греф говорил, что чистая прибыль Сбербанка в 2023 году может быть сопоставимой с докризисным уровнем.
"Если пересчитать этот показатель через объем нашего капитала, то станет очевидно, что мы имеем высокую вероятность превышения в этом году показателя чистой прибыли над тем, который был достигнут до кризиса", — сказал Скворцов, выступая в ходе пресс-конференции.
Сбербанк в прошлом году заработал чистую прибыль по МСФО в 270,5 миллиарда рублей, при этом в 2021 году она составляла 1,246 триллиона рублей, в 2020 году — 760,3 миллиарда, а в 2019 году — 845 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/banks/20230518/840627407.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.