МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк сейчас разрабатывает новую стратегию, включая дивидендную политику, до 2026 года, и представит ее к концу года, заявил директор департамента финансов кредитной организации Тарас Скворцов. Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей

"В настоящий момент мы находимся в процессе разработки стратегии до 2026 года, к концу года мы планируем ее разработать и представить. Неотъемлемой частью этой стратегии будет наша дивидендная политика. С учетом всех планов по стратегии мы обозначим четкие параметры, как мы планируем платить дивиденды в период этой стратегии, в том числе за 2023 год", — сказал он, выступая в ходе пресс-конференции.

Скворцов добавил, что новая стратегия будет представлена к концу года, скорее всего, в декабре.

Согласно текущей дивидендной политике Сбербанка, банк выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов при удержании комфортного уровня достаточности капитала — не ниже 12,5%.

За 2019 год банк направил на выплаты 50% чистой прибыли по МСФО, а за 2020 год — 56%, за 2021 год дивиденды не выплачивались. За 2022 год банк выплатит 565 миллиардов рублей, что составляет более двух прибылей за год — за прошлый год его финансовый результат составил 270,5 миллиарда рублей. Такой размер выплаты указывает, что банк для этой цели воспользуется нераспределенной прибылью прошлых лет.