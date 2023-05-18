МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк ВТБ открыл свой офис в иранской столице Тегеране, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Ирана Алиреза Пейман-Пак. В ЦАР оценили открытие филиала банка БРИКС в стране

"После непрерывных усилий и поддержки со стороны Организации по развитию торговли Ирана российский банк ВТБ, второй по величине российский банк, открыл свой филиал в Иране. Это первый российский банк, который напрямую будет работать в Иране и эффективно переводить часть валютной выручки из доверительной собственности в банковскую сеть и обеспечивать таким образом прозрачность торговли", — написал Пейман-Пак в своем Twitter.

ВТБ стал первым российским банком, который будет работать на территории Ирана. Ранее ВТБ первым из российских банков запустил переводы в иранских риалах. Благодаря сервису клиенты смогли отправлять деньги в Иран физическим и юридическим лицам по банковским реквизитам в течение одного дня.