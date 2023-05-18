МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Россельхозбанк в первом квартале 2023 года заработал чистую прибыль по МСФО в 10,9 миллиарда рублей, что вдвое больше результата за весь прошлый год, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк отчитался о чистой прибыли в первом квартале

"В отчетном периоде группа Россельхозбанка обеспечила целевой рост кредитного портфеля с сохранением его качества, поддержала необходимый объем и диверсификацию ресурсной базы, нарастила операционные доходы и заработала рекордную за последние несколько лет прибыль в I квартале. Финансовый результат первых трех месяцев позволяет нам ожидать сохранения положительной динамики прибыли по итогам года", – прокомментировал первый зампред правления банка Кирилл Лёвин.

Кредитный портфель группы до вычета резервов за квартал вырос на 2,1% — до 3,484 триллиона рублей. При этом ссуды юрлицам увеличились на 3,1% — до 2,91 триллиона рублей, а населению — уменьшились на 2,8%, до 573,2 миллиарда рублей. В банке пояснили, что снижение розничного портфеля кредитов обусловлено консервативной риск-политикой группы и приоритетом финансовой поддержки АПК.

Объем средств на счетах клиентов банка по результатам первого квартала вырос на 9,3% и составил 3,676 триллиона рублей. Средства юридических лиц увеличились на 11,7% и составили 1,556 триллиона рублей, а физических лиц — на 1,4%, до 1,686 триллиона рублей.

Активы группы на 31 марта 2023 года составили 4,474 триллиона рублей, увеличившись за три месяца на 212,8 миллиарда рублей, или на 5%. Капитал группы на конец марта составил 290,9 миллиарда рублей, увеличившись по итогам первого квартала на 4,2%.