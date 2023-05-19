МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) установил более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. ПСБ открыл расчетные счета предпринимателям ЛНР и ДНР

"Банкоматная сеть ПСБ в ЛНР превысила 400 единиц – за месяц банк установил более 100 новых устройств. ПСБ активно расширяет финансовую инфраструктуру в регионе, повышая доступность финансовых услуг и скорость обслуживания жителей республики", — сообщили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы уточнил, помимо отделений банка банкоматы ПСБ устанавливаются в наиболее активных локациях – на предприятиях, в магазинах, торговых центрах, госучреждениях, гостиницах, часть устройств расположена в местах с круглосуточным доступом.