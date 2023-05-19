Промсвязьбанк установил в ЛНР свыше 400 банкоматов
Пресс-служба: Промсвязьбанк установил в Луганской народной республике более 400 банкоматов
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) установил более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Банкоматная сеть ПСБ в ЛНР превысила 400 единиц – за месяц банк установил более 100 новых устройств. ПСБ активно расширяет финансовую инфраструктуру в регионе, повышая доступность финансовых услуг и скорость обслуживания жителей республики", — сообщили в пресс-службе.
Представитель пресс-службы уточнил, помимо отделений банка банкоматы ПСБ устанавливаются в наиболее активных локациях – на предприятиях, в магазинах, торговых центрах, госучреждениях, гостиницах, часть устройств расположена в местах с круглосуточным доступом.
https://1prime.ru/banks/20230519/840632978.html
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