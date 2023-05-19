МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Введенные Великобританией санкции не окажут никакого влияния на работу Росбанка, банк продолжает работать в стандартном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию

Ранее в пятницу Британия ввела санкции против ряда российских компаний, включая Росбанк. Банк также находится под ограничениями США и ЕС.

"Санкции, введенные Великобританией в отношении Росбанка, не окажут никакого влияния на нашу работу", — прокомментировали в кредитной организации.

Там отметили, что банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются.

"Росбанк имеет один из самых высоких показателей норматива достаточности капитала среди российских банков, и мы убеждены в своей способности обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание клиентов", — добавили в пресс-службе банка.